Rus muhalif lider Navalni 'alerjik reaksiyon' nedeniyle hastaneye kaldırıldı

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Protesto çağrısı yaptığı gerekçesiyle 30 günlük hapis cezasını çekmekte olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, "alerjik reaksiyon" nedeniyle başkent Moskova'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Navalni'nin durumuyla ilgili yetkililerden bir açıklama gelmezken, sözcüsü Kira Yarmysh muhalif liderin alerjik reaksiyon sonucu yüzünün şiştiğini ve kızardığını, böyle bir durumun ilk kez başına geldiğini açıkladı. Yarmysh, alerjik reaksiyonun kaynağının henüz bulunamadığını kaydetti.
Yarmysh, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Navalni'nin hastanedeki bir koğuşta polis gözetiminde tutulduğunu ve yeterli tıbbi desteğe erişiminin sağlandığını kaydetti.
https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1155419527418712064
Rusya'da güvenlik güçleri 8 Eylül'de 16 bölgede yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarına izin verilmeyen bazı muhaliflerin evlerine hafta içinde baskın düzenlemişti.
Muhaliflerin aday olabilmeleri için 5 bin imza toplamaları şartı getirilmişti, ancak "sahte imza" kullanmakla suçlanarak, yeterli imzayı toplayamadıkları gerekçesiyle 30 kişinin adaylıkları reddedilmişti.
Aday adaylarının seçime girmesine izin verilmemesi üzerine 27 Temmuz'da bir protesto gösterisi düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.
Navalni de izin verilmeyen bu protestoya destek vermesinin ardından Çarşamba günü 30 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni geçmişte de benzer cezalar almıştı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gösteri öncesi yaptığı açıklamada kamu düzenini sağlama sözü vererek, protestoyu "güvenlik tehdidi" olarak tanımlamıştı.
Cumartesi günü Moskova'da gerçekleşen protesto gösterilerinde 1000'den fazla eylemci gözaltına alındı.
Bağımsız izleme grubu OVD-Info, polisin en az 1373 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Avrupa Birliği protestoculara "orantısız" güç kullanılmasını eleştirdi, bu durumun "ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğüne aykırı" olduğunu kaydetti.
20 Temmuz'da aynı nedenle Rusya'da yıllardır görülen en büyük protesto gösterilerinden biri düzenlenmiş, gösterilere 20 binden fazla kişi katılmıştı.
Navalni, 2011 yılında Rusya'daki seçimlerde usülsüzlük yapıldığı gerekçesiyle şimdiye kadar Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı en büyük protestoların başını çeken isimdi.
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