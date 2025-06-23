Rus milyarder God Semenovich Nisanov, Bodrum'da
Azerbaycan asıllı Rus milyarder God Semenovich Nisanov, özel tasarıma sahip lüks yatıyla Bodrum'da tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Nisanov, bir ara eşiyle romantik anlar yaşadı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Azerbaycan asıllı Rus milyarder God Semenovich Nisanov, tatil yapmak için lüks yatı ile Bodrum'a geldi.
Özel tasarıma sahip olan yatını Cennet Koyu'na demirleyen 53 yaşındaki God Semenovich Nisanov, eşiyle objektiflere yansıdı.
Yeşil renkli bir deniz şortu giydiği görülen Nisanov güvertede eşi ile romantik anlar yaşadı. Eşi, God Semenovich Nisanov'u öptü.
Sıcaktan bunalan çift, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Eşiyle denizde keyifli vakit geçiren God Semenovich Nisanov, daha sonra lüks yatına çıkıp tuzlu sudan arındı.
God Semenovich Nisanov'un lüks yatı; 53 metre uzunlukta, 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında, 6 misafir konaklayabiliyor.
Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 grostonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor.
Forbes Dergisi'ne göre; God Semenovich Nisanov'un 2024'teki serveti, 4.1 milyar dolar.