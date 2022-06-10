Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova’da düzenlediği toplantıda, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkedeki enflasyona ilişkin iyimser yorumlarda bulunmak için erken olduğuna işaret eden Nabiullina, “Son haftalarda gördüğümüz düşük fiyat artış oranları, kalıcı düşük enflasyon olarak kabul edilemez. Bu büyük ölçüde mart ayındaki keskin artışın ardından fiyat düzeltmelerine bağlıydı. Enflasyon yanlısı riskler hala güçlü durumda.” ifadelerini kullandı.
Nabiullina, Rus petrol ihracatındaki olası düşüşlerin enflasyonu olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayarak, “Enflasyon baskısı, Avrupa’nın ambargosu nedeniyle Rus petrol ihracatının önemli oranda düşmesi halinde artacak. Çünkü ticaret dengesi bozulacak ve ruble zayıflayacak.” diye konuştu.
Rusya’nın petrol ihracatını başka pazarlara yönlendirmesinin süreçte belirleyici olacağını anlatan Nabiullina, “Ayrıca (petrol) fiyatın da hacimdeki düşüşü ne kadar karşılayacağı önemli olacak.” dedi.
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