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Haberler Dünya Rus lider Putin, Hindistan Başbakanı'yla görüştü

Hindistan Başbakanı'yla görüşen Putin, NATO'nun Ukrayna'yı suistimal ettiğini söyledi

Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" dedi.

25.02.2022 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Rus lider Putin, Hindistan Başbakanı'yla görüştü
Rus lider Putin, Hindistan Başbakanı'yla görüştü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma talimatı ile ilgili detayları muhataplarına anlatmaya devam ediyor.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Putin’in, Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, “Ukrayna çevresindeki durumun ele alınması sırasında Putin, Kiev'in Donbass'ın sivil nüfusuna yönelik saldırgan eylemlerinin yanı sıra uzun yıllardır uygulanan, Minsk Anlaşmaları'nı bozmaya dönük yıkıcı politika ile ilgili ilkesel değerlendirmelerini sundu.

Bu koşullar altında ve ayrıca ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde, askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca, “Hindistan Başbakanı bilgilendirme için teşekkür etti ve şu anda Ukrayna'da bulunan Hint vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Aralık 2021’de, Yeni Delhi’de gerçekleşen Rusya - Hindistan zirvesi bağlamında ikili işbirliği konuları ele alındı” ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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