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Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı

Rus kozmonot Artemyev, sosyal medya hesabından Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı. Artemyev, paylaşımında "harika sıcak şehir" ifadelerini kullandı

Giriş: 05.04.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
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AA

Rus kozmonot Oleg Artemyev, "harika sıcak şehir" mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı.

Artemyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz kıyılarında ve Türkiye'nin güneyinde, misafirperver bir tatil şehrinin bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı.

Artemyev, mesajıyla birlikte Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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