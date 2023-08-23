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        Haberler Dünya Rus komutan Surovikin görevden mi alındı?

        Rus basını: Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin görevden alındı

        Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'daki birliklerini de yöneten Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:14 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:14
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        Rus komutan görevden mi alındı?
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        RIA Novosti'de yer alan haberde, Ekim-Aralık 2022’de Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanlığını yapan Surovikin’in durumuna ilişkin bilgiye yer verildi.

        Surovikin’in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığı belirtilen haberde, yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov’un atandığı kaydedildi.

        Paralı savaşçı grubu Wagner’in 24 Haziran’da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

        İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner’e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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