Rus keman virtüözü İstanbul'daydı

Rus Alena Baeva, 'Ulusal Basque Orkestrası' ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir konser verdi

Genç kuşağın en dikkat çeken keman virtüözlerinden Rus Alena Baeva, 'Ulusal Basque Orkestrası' ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı. Avusturyalı şef Hans Graf 'ın yönettiği orkestra, Alman Besteci Max Bruch'ın 1 no'lu keman konçertosu ve romantik müziğin en gizemli eseri, Anton Bruckner'in son senfonisini seslendirdi. Konser öncesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur. 'Bruckner, bir tuhaf adam' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.