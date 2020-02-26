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Rusya'nın Moskova Oblastı bölgesindeki Mytishchi kentinde üç çocuk annesi Alina Naumova, köpeğiyle beraber yürüyüşe çıktı.

Naumova'nın köpeği, ördekleri kovalamak için soğuktan buz tutan gölete atlayınca çıkamadı. Rus kadın, göletten çıkamayan köpeğini kurtarmak için bir saniye bile tereddüt etmedi ve buzla kaplı suya girdi. Üzerinde yalnızca tişört bulunan kadın, buz tabakalarını parçalaya parçalaya köpeğine ulaştı.

Alina, yoldan geçen insanların yardımıyla sudan çıktı. Yerel bir tıp merkezinde gastroenterolog olarak çalışan cesur kadın yaptığı açıklamada, "Köpeğimin gözetimim altında boğulmasına izin veremezdim" dedi.

Naumova, aile üyesine yardım ettiğini ve olağandışı bir şey yapmadığını ekleyerek köpeğini kurtardığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Sadece bir tişörtle donmuş suya giren Naumova internette büyük ilgi gördü.