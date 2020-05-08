Reuters

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde bilginin hangi kaynaklara dayandırıldığı belirtilmedi.

Reuters haber ajansının Der Spiegel'den aktardığına göre ele geçirilen e-posta kutularında 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmalar bulunuyordu. Bilgisayar korsanları her iki e-posta kutusundaki bilgileri de başka bir bilgisayara aktarmayı başardığı belirtildi.

Der Spiegel, Alman hükümeti sözcüsüne konuyla ilgili ulaşmaya çalıştı ancak sözcü yorumda bulunmaktan kaçındı. Rus yetkililerden de iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

Haberde bu iddianın, Rusya ve Almanya arasındaki gerginliği artırabileceği ifade edildi.

2015 YILINDA ŞÜPHELENİLMİŞTİ

Mayıs 2015’te Almanya'nın Federal Meclis sistemlerinin Mayıs 2015’te bilgisayar ağına zorla girdiğini ve saldırıların muhtemelen o yılın başından beri sürdüğünü saptamıştı. Ancak hangi bilgilerin çalınmış olduğu tespit edilememişti.