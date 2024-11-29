Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rus İstihbaratı: Avrupa, Ukrayna'yı paylaşacak | Dış Haberler

        Rus İstihbaratı: Avrupa, Ukrayna'yı kendi arasında paylaşacak

        Ukrayna-Rusya Savaşı yoğunlaşırken, Ukrayna'nın geleceği daha çok merak konusu hâline geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) yaptığı açıklamada, Avrupalı bazı devletlerin Ukrayna'yı kendi arasında bölüşmek istediğini iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus İstihbaratı: Avrupa, Ukrayna'yı paylaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşında tansiyon giderek yükselirken, Rusya Dış İstihbarat Servisi kritik bir iddiada bulundu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, yaptığı açıklamada Almanya, Romanya, İngiltere ve Polonya'nın Ukrayna'yı dörde böleceğini ve 100 bini aşkın asker kontrol edeceğini belirtti.

        Batı'nın Ukrayna'yı kontrol edebilmesi için Ukrayna'yı işgal etmesi gerekeceğini belirten istihbarat yetkilileri, "barış kuvvetleri" adı altında Ukrayna'ya 100 bin Avrupalı asker konuşlandırılacağını söyledi. Askerlerin; Almanya, Romanya, İngiltere ve Polonya'dan geleceği belirtildi.

        Rus istihbaratının iddiasına göre, Romanya, Karadeniz kıyı kesimini kontrol ederken Polonya ise Ukrayna'nın batısına hâkim olacak. Almanya, ülkenin merkezi Kiev'i ve doğu bölgelerini kontrolü altına alacak. İngiltere ise kuzeyde etkin olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Habertürk Anasayfa