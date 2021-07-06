FSB'den yapılan açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.