Rus işgalinin 29. gününde yaşananlar

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.
Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.
ZELENSKIY: RUSYA BAŞARISIZ OLDU
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece yaptığı açıklamada, "Rus birliklerinin planı, işgalin ilk günlerinde zaten başarısız oldu. Ukraynalıların korkacağını düşündüler. Ukraynalıların savaşmayacaklarını düşündüler. Yanıldılar." dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO liderleri, G7 liderleri ve AB liderleri bir araya gelecek. Zelenskiy, zirvelerde "anlamlı adımlar" atılacağını umduğunu söyledi.
"NATO BİRLİKLERİNİ İKİYE KATLADIK"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesinde NATO'nun doğu kanadındaki birliklerini ikiye katladıklarını duyurdu. Stoltenberg, "İlk adım, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO savaş grubunun konuşlandırılmasıdır" dedi.
NATO liderlerinin toplantıda Ukrayna'ya kimyasal, biyolojik veya nükleer saldırılara karşı korumaya yardımcı olacak özel bir kit sağlama konusunda anlaşmaları bekleniyor.
ABD: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.
NATO, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin ediyor. Associated Press'in aktardığına göre, Rusya Afganistan'da 10 yılda yaklaşık 15 bin asker kaybetti.
KREMLİN'DE ÜST DÜZEY AYRILIK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in, Ukrayna'da savaşı protesto etmek için görevinden ayrıldı ve ülkeyi terk etti. Bu süreçte Kremlin'den gerçekleşen en üst düzey ayrılık oldu.
Putin, Rusya'nın " dost olmayan" ülkelere yaptığı doğalgaz satışları için ruble olarak ödeme talep etmeyi planladığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!