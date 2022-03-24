Rus işgalinin 29. gününde yaşananlar

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.

ZELENSKIY: RUSYA BAŞARISIZ OLDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece yaptığı açıklamada, "Rus birliklerinin planı, işgalin ilk günlerinde zaten başarısız oldu. Ukraynalıların korkacağını düşündüler. Ukraynalıların savaşmayacaklarını düşündüler. Yanıldılar." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO liderleri, G7 liderleri ve AB liderleri bir araya gelecek. Zelenskiy, zirvelerde "anlamlı adımlar" atılacağını umduğunu söyledi.

"NATO BİRLİKLERİNİ İKİYE KATLADIK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesinde NATO'nun doğu kanadındaki birliklerini ikiye katladıklarını duyurdu. Stoltenberg, "İlk adım, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO savaş grubunun konuşlandırılmasıdır" dedi.

NATO liderlerinin toplantıda Ukrayna'ya kimyasal, biyolojik veya nükleer saldırılara karşı korumaya yardımcı olacak özel bir kit sağlama konusunda anlaşmaları bekleniyor.

ABD: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

NATO, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin ediyor. Associated Press'in aktardığına göre, Rusya Afganistan'da 10 yılda yaklaşık 15 bin asker kaybetti.

KREMLİN'DE ÜST DÜZEY AYRILIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in, Ukrayna'da savaşı protesto etmek için görevinden ayrıldı ve ülkeyi terk etti. Bu süreçte Kremlin'den gerçekleşen en üst düzey ayrılık oldu.

Putin, Rusya'nın " dost olmayan" ülkelere yaptığı doğalgaz satışları için ruble olarak ödeme talep etmeyi planladığını söyledi.