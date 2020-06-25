Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yat, toplam 19 kişinin konaklayabileceği toplam 7 kabine sahip. Saatte 16 deniz mili hız yapabilen 14 personel kapasiteli yat, bir süre burada kaldıktan sonra demir alarak Yalı Mahallesi açıklarına geçti.

2010 yılında yapılan, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, içinde spor solunu, sinema, jakuzi, plaj kulübü de bulunan yatta, Rus milyarder Abramov'un kendisinin bulunmadığı, yakın dostlarının tatil yaptığı öğrenildi.