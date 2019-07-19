Rus iş adamının mega yatı 'Lady Lara' Kuşadası'nda

Alexander Machkevitch'e ait 4 katlı 91 metre uzunluğundaki 'Lady Lara' isimli mega yat, Kuşadası'nda kılavuzların yardımıyla yat limanında demirledi. Machkevitch'in içinde olmadığı mega yat, yakıt ve yiyecek ikmali için geldiği, yarın Kuşadası'ndan ayrılacağı öğrenildi.

Lady Lara, 2015 yılında yapılan ve dünyanın en büyük 100 yatından biri olma özelliğine sahip. Yatta VIP süit odalar, katlanabilir balkon, büyük bir plaj kulübü, spor salonu, jakuzi, yüzme havuzu ve bir helikopter pisti bulunuyor.