Türkiye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında geleceğini söyledi. Sistemin kurulumu için ise, önce yaklaşık 10 kişilik Rus teknik heyeti Türkiye'ye gelecek. Rus heyet cuma akşamı Türkiye'de olacak.

RUS HEYETİ YERİNDE LOJİSTİK İNCELEME YAPACAK

Moskova'dan gelecek heyet yerinde incelemelerde bulunacak. S-400'lerin konuşlanacağı yerde gözlem yapacak. Lojistik açıdan bir değerlendirme raporu hazırlanacak. Rus heyetin yapacağı inceleme S-400'ler gelmeden önce artık son tespit ve inceleme niteliği taşıyacak.

RUS TEKNİK EKİPLERİ TÜRKİYE'DE KALACAK

S-400'ler kurulduktan sonra da Ruslar Türkiye'de kalmaya devam edecek. Sistem birlikte kullanılacak. Öte yandan S-400 eğitimi için Rusya'ya giden Türk personelin eğitimi de devam ediyor. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen gruplar S-400'lerin kullanımında aktif rol alacak. Ancak Türk personelin eğitimi kısa sürede tamamlanmayacak. Yeni eğitim grupları uzun bir süre daha Rusya'ya gitmeye devam edecek.

ERDOĞAN: S-400'LER EGEMENLİK HAKLARIMIZLA İLGİLİ BİR KONU

Konuya ilişkin son olarak grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ihtiyaçları konusunda farklı tedarik seçeneklerine Türkiye'nin kapsının açık olduğunu söylemişti.

"Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir" diyen Cumhurbaşkanı, "S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.