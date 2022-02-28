Rus ekonomisi için yüzde 20 daralma tahmini

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JPMorgan, Rus ekonomisinin yaptırımların etkisiyle 2022 ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 daralmasını beklediklerini bildirdi. Banka, ekonominin 2022 genelinde ise yüzde 2.5 daralacağını öngördü.

JPMorgan analisti Jahangir Aziz, yeni yaptırımların tam olarak uygulanması halinde bunun Rus ekonomisine etkisinin çok sert olacağını belirtti.

Müşterilere yollanan bilgi notunda "Rusya ekonomisinin iki ana sütunu, yavaşlayan büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek faizlere rağmen, döviz rezervleri ve cari fazlasıydı. Artık değil" ifadeleri yer aldı.

JPMorgan, Rusya'da enflasyonun yıl sonunda yüzde 10 olmasını beklediklerini ve bu tahmin için risklerin yukarı yönlü olduğunu da belirtti.