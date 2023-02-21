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Rus ekonomisi 2022'de daraldı

Rus ekonomisi, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle 2022'de yüzde 2,1 küçüldü

Giriş: 21.02.2023 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Rus ekonomisi 2022'de daraldı
Rus ekonomisi 2022'de daraldı
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AA

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), 2022’ye ait öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Rusya'nın cari fiyatlarla ulusal geliri geçen yıl 151,5 trilyon ruble (yaklaşık 2 trilyon dolar) düzeyinde gerçekleşirken, ülke ekonomisi de 2022’de yüzde 2,1 küçüldü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9, Rusya Merkez Bankası ise yüzde 2,5 küçüldüğü tahminlerinde bulunmuştu.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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