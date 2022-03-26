Rus ekonomisi 15 yıl öncesine dönecek

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) son yayımladığı raporda Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 15, 2023'te ise yüzde 3 daralmasını beklediğini bildirdi. IIF ekonomistleri bu tahminin gerçekleşmesi durumunda Rusya ekonomisini 15 yıl önceki büyüklüğüne geri döneceğini belirtti.
Raporda "İç talepteki keskin düşüş kritik bir rol oynarken ithalattaki çöküş ihracattaki düşüşü telafi edecektir. Bu da dış talepten kısıtlı pozitif bir katkı gelmesine yol açar. Ancak ticaret ambargosu şeklinde yeni yaptırımlar gelirse ihracat tahminimizden daha fazla düşebilir" ifadeleri yer aldı.
BEYİN GÖÇÜ
IIF, Rus ekonomisinin ilk darbenin ardından uzun yıllar beyin göçü sebebiyle de sıkıntı çekeceği değerlendirmesinde bulundu. Eğitimli, orta sınıf Rusların ülkeyi terk ettiğine dikkat çekildi. Bunun yanında yaptırımların ülkedeki teknolojik gelişimi de yavaşlatabileceğine dikkat çekti.
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