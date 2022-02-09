Rus donanması İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 17 borda numaralı "Pyotr Morgunov", 12 borda numaralı "Olenegorskiy Gorniak" ve 16 borda numaralı "Georgiy Pobedonosets", saat 20.30 civarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemilere Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.