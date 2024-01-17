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        Haberler Ekonomi Enerji Rus doğal gaz şirketi Novatek, 2023’te 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattı  - Enerji Haberleri

        Rus doğal gaz şirketi Novatek, 2023’te 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattı 

        Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek'in geçen yıl 2022'ye göre yüzde 2,7 artışla 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:45
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        Novatek, 2023'te doğalgaz satışın artırdı
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        Novatek’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin geçen yıl doğal gaz üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 artışla 82,4 milyar metreküpe yükselttiği belirtildi.

        Söz konusu dönemde şirketin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil toplam gaz satışının da yüzde 2,7 artarak 78,6 milyar metreküpe çıktığı kaydedildi.

        Rus enerji şirketleri, Batılı ülkelerin yaptırımları ve Kuzey Akım boru hatlarının düzenlenen sabotajalar nedeniyle atıl duruma düşmesi nedeniyle LNG yatırımlarını artırıyor.

        Novatek, bu yıl sevkiyata başlaması beklenen ve Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG 2'nin de ana hissedarı konumunda bulunuyor.

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