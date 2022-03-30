Rus birlikleri Kiev yönünde yeniden gruplanıyor

AA

Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından "askeri operasyonun" ilk aşamasında Ukrayna'yı; güçlerini araçlarını, kaynaklarını ve askeri teçhizatını Kiev de dahil olmak üzere büyük yerleşim yerlerinde tutmak için zorlamanın planlandığını kaydeden Konaşenkov, "Sivil nüfus arasında kayıplardan kaçınmak için Kiev rejiminin silahlı oluşumlarını savaş alanına bağlamak ve şehirlere saldırmadan, onların kuvvetlerini Donbass’ta ordumuzun ana harekat hattında kullanmasına izin vermeyecek şekilde yenilgiye uğratmak hedeflerimiz yerine getirildi." ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerin Kiev ve Çernigiv yönlerinde planlı bir şekilde yeniden gruplandırıldığını söyleyen Konaşenkov, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin yeniden gruplandırılmasının amacı, öncelikli alanlarda eylemleri yoğunlaştırmak ve her şeyden önce Donbass’ı tamamen özgürleştirme operasyonunu tamamlamaktır." dedi.

"UKRAYNA GÜÇLERİNİN DONBASS'A GEÇİŞİ ENGELLENDİ"

Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv yönlerindeki görevlerini yerine getirerek Ukrayna’nın batı ve orta bölgelerinden Ukrayna güçlerinin Donbass’a yönelik geçişini engellediğini ifade etti.

Bunun için Rus askeri birliklerinin askeri operasyonlarla birlikte hava üstünlüğünü yakalayarak aynı zamanda yüksek hassasiyetli silahlarla Donbass’taki sözde yönetimleri "özgürleştirmeye" yönelik gerekli koşulları sağladıklarını dile getiren Konaşenkov, “Bu amaçla, sekiz yıl boyunca Kiev rejimi tarafından oluşturulan hedeflere yönelik ve uzun vadeli savunma tahkimatlarının silahlarla imhası gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak ve 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 323 insansız hava aracı, 1767 tank ve zırhlı araç, 186 çok namlulu roketatar, 741 obüs ve havan topu, 1657 özel askeri araç yok edildi." açıklamasında bulundu.

"UKRAYNA BİYOLOJİK SİLAH KULLANABİLİR"

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından ABD'nin Ukrayna'daki gizli askeri biyolojik faaliyetleri hakkında alınan belgeleri incelemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Kiev’in ölümcül maddeler taşıyabilen ve püskürtebilen insansız hava araçlarını kullanma planlarını gösterdiği iddia edilen belgelerin ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, "Ortaya çıkan bu gerçekler, Kiev rejiminin Donbass ve Rusya nüfusuna karşı biyolojik silah kullanma olasılığını ciddi olarak düşündüğünü kanıtlıyor." şeklinde konuştu.