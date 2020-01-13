13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ateşkesle ilgili olarak kameraların karşısına çıktılar.
LAVROV: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNE KADAR EK BİR SÜRE İSTEDİLER
Oldukça ciddi görüşmeler gerçekleşti. Belirli bir aşamaya ulaştığımızı söylemek istiyorum. Mareşal Hafter ve aynı zamanda Tobruk Hükümeti'nden sayın Salih'in bu belgeye olumlu yaklaştıklarını söylemek istiyorum. Önümüzdeki günün sabahına kadar belgeyi incelemek için ek bir süre istediler. Kararların olumlu olacağını ümit ediyorum. Türkiye ve Rusya tarafları gerekli desteği sağlayacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.
ÇAVUŞOĞLU: HAFTER YARIN SABAHA KADAR SÜRE İSTEDİ
Bugünkü toplantı için Rus ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlarımızın çağrısı doğrultusunda ateşkesin sağlanması için gün boylunca çalıştık. Netice itibarıyla bir metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra Sergey Lavrov'un dediği ğibi sayın Sarrac ve sayın Meşri imzaladılar. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni de imzalarsa daha önce iki başkanın çağrısı doğrultusunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını Serrac ve Hafter tarafı bu taahhüt edecekler. Sonra ateşkes ve neticeye ulaşılması için Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
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