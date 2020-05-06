Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerinin İtalya'dan çekileceği tarihi açıkladı.

Şoygu, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'ya destek sunmak için gönderilen askerlerin ve sağlık çalışanlarının 7 Mayıs'tan itibaren Rusya'ya dönmeye başlayacağını söyledi.

Rusya yönetimi, Mart ayının sonlarında Italya'daki durumun ciddileşmesi üzerine üyeye askeri güçlerle birlikte doktorlar, hemşireler ve tıbbi ekipman yollamıştı.

Rus askerlerinin İtalya'daki varlığı, koronavirüs pandemisinin yarattığı dikkat çekici görüntülerden biri olarak kayda geçmişti.