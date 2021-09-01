Rus askerleri, Dera'da ara buluculuk ettikleri anlaşmayla Esed rejiminin kuşattığı mahalleye girdi

AA

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera el-Beled'deki Merkezi Komite ile Esed rejimi arasında Rusya'nın ara buluculuğuyla varılan 3 günlük ateşkes anlaşması uygulanmaya başlandı.

Esed rejimi Dera'daki sivil yerleşimlere saldırılarına ara verirken, bazı Rus askeri polisleri rejimin uzlaşı görüşmelerini yürüten askeri güvenlik heyetiyle Dera el-Beled Mahallesi'ne giriş yaptı.

Böylece mutabakat gereği mahalledeki bazı kişilerin hafif silahlarını rejim güçlerine teslim etme süreci başladı.

- Rusya'nın ara buluculuğundaki ateşkes anlaşması

Deralı Merkezi Komite, rejiminin 68 gündür abluka altında tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Rusya'nın ara buluculuğunda dün akşam saatlerinde yapılan görüşmenin ardından 3 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etmişti.

Anlaşmanın detayları hakkında AA muhabirine konuşan Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, "Anlaşma gereği bu süre içerisinde Rusya destekli 8. Alay 3 askeri nokta kurmak için Dera el-Beled'e giriş yapacak. Bu noktalarda sadece 8. Alay ve Deralı askeri güvenlik mensupları bulunabilecek." demişti.

Ebu Nokta, mahalledeki 34 kişinin ellerindeki hafif silahlarını rejim güçlerine teslim etmeleri konusunda mutabakat sağlandığını vurgulayarak, ancak bu maddeyi kabul etmeyenlerin mahalleden çıkarılarak ülkenin kuzeyine göç etmeleri konusunda anlaşmaya varıldığını kaydetmişti.

Ancak mahalledeki diğer silahlı kişilerin de ellerindeki silahlarını teslim edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Söz konusu maddelerin uygulanmasının ardından rejim güçlerinin de bölgeye 25 Haziran'dan bu yana uyguladığı ablukayı kaldıracağını dile getiren Ebu Nokta, mahalleyi kuşatan Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. Tümen ve İran destekli grupların da bölgeden çekileceği konusunda anlaşmaya varıldığının altını çizmişti.

- Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan itibaren aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef aldı.

Dera el-Beled'de bölge halkı adına müzakereler yürüten Merkezi Komite ile Esed rejimine bağlı heyet, dün akşam saatlerinde Rusya'nın ara buluculuğuyla, bir kez daha görüşmeler yaparak, ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.