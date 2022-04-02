Rus askerin kontrolünde! 2 bin sivil tahliye edildi

AA

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mariupol, kısmen Rus ordusunun kontrolü altında kalmaya devam ediyor.

Rus birliklerinin kontrolünü tamamen ele almaya çalıştığı ve topçu sistemlerini yerleştirmeyi sürdürdüğü şehirde, 40 otobüs ve özel araçlarla son bir günde 2 bine yakın sivil güvenli bölgeye tahliye edildi.

İnsani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesi gün geçtikçe zorlaşıyor.

Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, hasar tespit çalışmalarına göre, şu anda tamamen tahrip olmuş Mariupol'un altyapısını restore etmek için en az 10 milyar dolar gerekeceğini söyledi.