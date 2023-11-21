Rus adam kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu ve cezası ertelendi

İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALINDI

Saldırının ardından gözaltına alınan Sergey B. soruşturmada polisle iş birliği yapmayı kabul etmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Rus Ceza Kanunu'na göre bu suçlamalardan bazıları, sanığın 5 yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyordu.

Ancak mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması, polisle işbirliği yapması ve kedi sahibi olması gibi hafifletici nedenler göstererek cezayı erteleme kararı aldı.