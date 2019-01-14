Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki müsabakalarda, bir Türkiye rekoru kırılırken, birçok atlet de en iyi derecesini geliştirdi.

Geçen yıl Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda finali kılpayı kaçıran Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1,82 atlayarak salondaki en iyi derecesini 7 santimetre geliştirdi ve 1994'ten kalan 20 yaş altı kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı.

Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1,81'lik dereceyle yapılmıştı.