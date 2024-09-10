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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rumen ekibinden Cicaldau açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Rumen ekibinden Cicaldau açıklaması

        Rumen ekibi Craiova, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte transfer ettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:32
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        Rumen ekibinden Cicaldau açıklaması!
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        Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, ülkesine döndü.

        Romanya ekiplerinden Craiova Kulübü Başkanı Mihai Rotaru, "Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte aldık." açıklamasını yaptı.

        BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

        Romanya'dan Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Craiova, Cicaldau için Galatasaray'a toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Bu rakamın 300 bin euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon euro'dan düşecek.

        Galatasaray, 2021 yazında Cicaldau'yu Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

        G.SARAY'DA 41 MAÇA ÇIKTI

        27 yaşındaki orta saha, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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