Rumen ekibinden Cicaldau açıklaması!

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, ülkesine döndü.

Romanya ekiplerinden Craiova Kulübü Başkanı Mihai Rotaru, "Cicaldau'yu bonservisiyle birlikte aldık." açıklamasını yaptı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Craiova, Cicaldau için Galatasaray'a toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bu rakamın 300 bin euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon euro'dan düşecek.

Galatasaray, 2021 yazında Cicaldau'yu Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.