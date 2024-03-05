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        Haberler Yaşam Rumeli mirası Alaca Cami hatırası Miniatürk'te!

        Rumeli mirası Alaca Cami hatırası Miniatürk'te!

        Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) tarafından yaptırılan Alaca Cami maketi, İstanbul Miniatürk'te sergilenmeye başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:30
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        Rumeli mirası Alaca Cami hatırası Miniatürk'te!
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        Orijinali K. Makedonya Kalkandelen'de bulunan Alaca Cami'nin maketi, 02 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da, Miniatürk'te düzenlenen törenle ziyaretçilere sunuldu.

        RUBASAM yönetim kurulu üyesi Serkan Vardar'ın sunumunu üstlendiği açılış töreni, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Saat 13.30'da başlayan etkinlikler, müzikle başladı. Ardından, halk dansları gösterileriyle renklendi. 14.00'te ise açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

        Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanı Süheyl Çobanoğlu, RUBASAM Dış İlişkiler Koordinatörü Hasan Hoşben, Kalkandelenliler Dernek Başkanı Sadettin Tanselli, Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlıoski ve Makedonya Parlamentosu Milletvekili Enes İbrahim, açılış törenine katılan önemli isimler arasındaydı.

        Konuşmacılar, Alaca Cami'sinin yerinde görülmesini temenni etti.

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        #miniatürk
        #RUBASAM
        #Alaca Cami
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