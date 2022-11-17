Programa Samsun’dan katılan Rukiye Koral (32), 13 yıllık eşi Yılmaz Koral’ın (40) 6 çocuğunu göstermediğini ve kendisini eltisi ile aldattığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Rukiye, eşi Yılmaz’la canlı yayında yüzleşti. Stüdyoya gelen Yılmaz, karısının iftira attığını ve kendisini en yakın komşusu Bünyamin ile aldattığını dile getirdi. Canlı yayına telefon ile bağlanan Rukiye’nin ağabeyi ise Rukiye’nin sürekli evden kaçtığını iddia etti.



Didem Arslan Yılmaz’ın “En küçük çocuğun kimden?” sorusunun üzerine Rukiye gerçeği itiraf etti. 6 yıl önce, kocası Yılmaz ile eltisinin ilişkisi yüzünden komşusu Bünyamin ile beraber olduğunu ve 2 buçuk yaşındaki kızının Bünyamin’den olduğunu açıkladı. Bu iddialar karşısında şaşkına dönen Yılmaz stüdyoyu terk etti.



İşte o anlar;

36 YILDAN SONRA KOCASINI İLK KEZ CANLI YAYINDA GÖRDÜ

Ümmehani Kula (73), 56 yıllık kocası Kadir Kula’dan (82) boşanmak ve beraber çalışarak aldıkları mallarını geri alabilmek için Didem Arslan Yılmaz’a başvurdu. Ümmehani, 40 yıl önce çocuklarına ve kendisine bakmadığı gerekçesiyle kocasını terk ettiğini dile getirdi.



Bugün Kadir Kula, canlı yayına görüntülü bağlanarak katıldı. Ümmehani ve Kadir, 36 yıl aradan sonra birbirini ilk kez görürken gözyaşlarına hakim olamadılar. Kadir Kula, çocukları ve karısıyla tekrar barışmak istedi ancak Ümmehani barışmayacağını ifade etti.



36 yıl sonra ilk görüşme;





Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!