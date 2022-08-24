Bugünkü yayında üvey oğulları Talip ve Murat ile yüzleşen Rukiye Kılınç sinirlerine hakim olamadı. Öte yandan eski kayınvalidesi yüzünden aylardır göremediği kızının görüntülerini canlı yayında izleyince göz yaşlarına boğuldu.



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