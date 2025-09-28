Rukh Vynnyky: 0 - Shakhtar Donetsk: 4 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Ligi'nin 7. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Rukh Vynnyky'i 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye yükselten Arda Turan'ın öğrencileri, 15 puanı bulunan Dynamo Kiev'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.
Ukrayna Ligi'nin 7. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Rukh Vynnyky'e konuk oldu.
Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque attı.
Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 35 hafta sonra yeniden Ukrayna Ligi'nin zirvesine çıktı.
Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Turuncu-siyahlılar, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.
Shakhtar Donetsk gelecek hafta LNZ Cherkasy'i evinde ağırlarken, Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.