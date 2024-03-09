RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Ruj sürmenin orucu bozup bozmadığı daimi bir tartışma konusu olmuştur. Bu konuda Diyanet İşleri'nin hükmü şu şekildedir;

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.