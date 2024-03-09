Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!
Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırıyor. Bu konu kapsamında en çok merak edilen ise ruj sürmenin orucu bozup bozmadığı oluyor. Oruç tutmak isteyen kadınlar, ibadetlerini tehlikeye atmamak için ruj sürmeyebiliyor. Peki, ruj sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet'ten açıklama...
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç ibadeti de başladı. Bu kapsamda orucu bozan konular da araştırılıyor. Oruç tutarken de ruj sürmek isteyen kadınlar, "Ruj sürmek orucu bozar mı?" diye merak ediyor. İşte, Diyanet İşleri'ne göre, oruç tutarken ruj sürmenin hükmü...
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RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Ruj sürmenin orucu bozup bozmadığı daimi bir tartışma konusu olmuştur. Bu konuda Diyanet İşleri'nin hükmü şu şekildedir;
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.
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ORUÇ TUTARKEN RUJ SÜRÜLEBİLİR Mİ?
Yukarıda da belirtilen ifadeden yola çıkarak; ruj sürmenin beslenmeye yönelik bir yönü olmadığı için ruj sürmek oruç tutmaya engel değildir ve orucu bozmaz. Bu ifadeyi, Diyanet başka bir hükmüyle daha desteklemiştir. Diğer hüküm de şu şekildedir;
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Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.