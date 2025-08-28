Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Rui Vitoria: Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum - Futbol Haberleri

        Rui Vitoria: Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak organizasyonda lig aşamasına yükselen Panathinaikos'ta teknik direktör Rui Vitoria, Avrupa'da gösterdikleri başarıdan memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 23:42 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak lig aşamasına yükseldikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rui Vitoria, Avrupa ve lige hazırlanmak için sezonu erken açtıklarını kaydetti.

        "AVRUPA'DA GÖSTERDİĞİMİZ BAŞARIDAN MEMNUNUM"

        Avrupa yolculuğuna uzun bir süre önce başladıklarını anlatan Vitoria, "Kafamızda ilk hedefimiz oyunumuzu geliştirmek ve hangi Avrupa kupasında oynayacaksak ona göre hazırlanmaktı. Kendimizi istikrarlı bir şekilde geliştirdik ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum. Futbolcularımın performansından memnunum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Gelen oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var." dedi.

        "BEN 11 OYUNCU SEÇİYORUM"

        Transfer döneminin daha bitmediğini aktaran Vitoria, "Transfer döneminde takıma yeni oyuncular katılacak. Tercihlerimizi ona göre yapacağız. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Soyunma odamızdaki oyunculardan memnunuz. Sonuçta sahaya 11 oyuncu çıkıyor. Ben 11 oyuncu seçiyorum, futbolcular da sahada çıkıp oyunu en iyi şekilde oynuyor. Sonuç olarak biz bu futbolcularla devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncularla çalışmayı seviyorum. Ancak futbolcular kariyerleri için başka takımlara ve kulüplere gidebilir." ifadelerini kullandı.

        Rui Vitoria, Samsunspor'u performansından dolayı tebrik ederek, "Samsunspor gerçekten iyi bir takım. Organize bir takım, bizi çok zorladılar. Turu geçen biz olduk ama bu Samsunspor'un kötü bir takım olduğunu göstermiyor. Tüm Samsunspor camiasına bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        7 ilde alevler yükseldi!
        7 ilde alevler yükseldi!
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Habertürk Anasayfa