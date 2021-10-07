İsyan etti

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Ruhi Sarı, 4. Siirt Uluslararası Siirt Film Festivali'nde Siirt Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Ruhi Sarı, sosyal medyayı ne ölçüde kullandığı yönündeki soruya cevap verirken hakaretlere isyan ettiğini dile getirdi; "Rol aldığım dizinin yayınlandığı zaman bana sosyal medyadan hakaretler, küfürler edildi. İnsanlar dizilerde kötü karakterlerde oynayan oyunculara kendilerini kaptırıp, oyuncuların normal yaşantısına, ailesine çoluk çocuğuna hakaret eder mi?" dedi.

Ruhi Sarı sözlerine şöyle devam etti; "Bu sadece bana değil, oyuncuların çoğuna yapılıyor. Bu duruma çok karşıyım. Biz oyuncuların ailesi yok mu? Yazdıkları hakaretleri, biz oyuncuların ailelerini düşünmeden fütürsuzca yazmaları hayret ve üzüntü verici. Sosyal medyayı sırf bu çirkileşmeler yüzünden pek aktif kullanmıyorum. Arada sırada sevenlerimle çektirdiğim fotağraflara yer veriyorum. Hatta oynadığım karakter hakkında eleştiri yapanlarla güzelce sohbet ediyorum. Eleştirsinler, eleitiriyi severim ama hakaret asla kabulüm değildir. Ünivrsitede okuduğum dönem konsevatuvardan beni atan hocalarım şimdi benimle aynı dizilerde, filmlerde ounuyor. Kendinizi en iyi nerede ifade edebiliyorsanız o işi yapın. Çünkü diğeri görev oluyor. Çocukken oyuncu olarak oyun oynardım. Şimdi dizilerde başrol oyuncusuyum. Hedeflerinizin ve hayallerinizin peşinden gidin. Sinema, sinemada izlenir. Ben küçük ekranlarda veya televizyonda bir şey izlemeyi sevmiyorum."