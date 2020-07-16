Ruhani Putin ile "nükleer anlaşmayı" görüştü

AA

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani ile Putin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Tahran-Moskova ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptı.

Ruhani, ABD'ye karşı nükleer anlaşmayı savunan tutumu için Rusya'ya teşekkür ederek, Moskova ile siyasi, ekonomik, ilmi ve kültürel alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

İki ülke yetkililerinin anlaşmaların uygulanması için yaptığı istişarelerden duyduğu mutluluğu dile getiren Ruhani, Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye'de barış, istikrar ve huzurun sağlanması için video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen üçlü zirveye işaret ederek, "üç ülkenin özellikle insani konulardaki hedeflerinin gerçekleşmesi için Astana sürecindeki iş birliğinin devam etmesinin zaruri olduğunu" belirtti.

Ruhani, uluslararası bir anlaşma olan nükleer anlaşmanın imzacı ülkeler tarafından korunması ve ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasıyla ilgili çabalarına karşı durulmasının önemine dikkati çekti.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında İran ile Rusya arasındaki iş birliğine işaret eden Ruhani, ticari ilişkilerin devam etmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

- "Nükleer anlaşmanın korunması ve uygulanması noktasında ısrarcıyız"

Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkesinin nükleer anlaşmadaki duruşuna işaret ederek, "Geçen 5 yılda olduğu gibi bu uluslararası anlaşmayı destekliyoruz. Anlaşmanın korunması ve uygulanması noktasında da ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Putin, "İran ile koronavirüse karşı iş birliğini ve ticari alışverişin devamını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Putin ayrıca uluslararası kamuoyunda İran'ın konumunu desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.



