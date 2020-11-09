Ruhani'den Biden'a 'hataları telafi etme' çağrısı!

AA

İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, İran'ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve dünya ile yapıcı ilişkileri temel bir strateji olarak benimsediğini dile getirerek, yeni seçilen Biden hükümetine de "ABD'nin yeni hükümeti, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır. ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir." çağrısında bulundu.

Ruhani, Donald Trump döneminde uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da "İran, ABD'nin ekonomik savaşına karşı direndi ve ABD'nin maksimum baskı siyasetinin yenilmeye mahkum olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.