26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiğini" söyledi.
Başkent Tahran'da köylerdeki altyapı hizmetleriyle ilgili düzenlenen bir konferansta konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Nükleer enerjiyle ilgili olarak büyük adımlar attıklarını ancak aynı zamanda müzakereleri devam ettirdiklerini belirten Ruhani, Zarif'in Paris'e yaptığı ziyaretin ardından Tahran'da kendileriyle istişare edip bir daha Fransa'ya gittiğini hatırlattı.
Ruhani, "Yüzde yüz başarılı olacağımız her yoldan gideriz ancak yüzde 10-20 başarı ihtimalinin olduğu bir noktada da çaba göstermeli ve fırsatları kaçırmamalıyız." dedi.
Nükleer anlaşmayı ve müzakereleri eleştirenlere tepki gösteren Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:
"Bazıları kulaklarını tıkamış ve müzakerelerin ne faydası vardı diye eleştiride bulunuyor. Müzakerelerden önce bir milyon varil petrol ihraç ediyorduk ancak müzakereden sonra 2 milyon 800 bin varil petrol ihraç ettik. Ülkeye milyarlarca dolar para girdi, bloke edilen paralardan her ay yaklaşık bir milyar dolar kurtardık. ABD’nin 30 yıl boyunca çaba harcadığı BM kararlarını bozduk."
Yabancı şirketler ülkeye yatırım için geldiğinde eleştirmeyenlerin bu şirketler İran'ı terk ettiğinde gidiş nedenlerini sorguladıklarına dikkati çeken Ruhani, "Bazı kurumlar çalışıyor çok iyi ve diğerleri iş yapmıyor kötü dersek şükürsüzlük yapmış oluruz. Bazıları Anayasanın yarısını kabul ediyor gerisini kabul etmiyor." diye konuştu.
ZARİF'İN FRANSA ZİYARETİ
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, sürpriz bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentine gitmişti.
Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.
İranlı bakan, geçen hafta da Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretlerinin ardından cuma günü Paris'te Macron ve mevkidaşı Le Drian ile bir araya gelmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!