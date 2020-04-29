29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Basra Körfezi'nde İran ile ABD güçlerinin karşıya karşıya gelmesinin ardından iki ülke arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Ruhani, "Fars Körfezi, İran milletine aittir ve adı her zaman Fars Körfezi olarak kalacaktır. Amerikalılar, onun adının New York Körfezi ya da Washington Körfezi olmadığını bilmelidir." diye konuştu.
Ruhani, "Amerikalılar, İran milletinin Fars Körfezi'nin korunmasında başarılı olduğunu ve olacağını görüyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz, Fars Körfezi'nin her zaman muhafızı oldu ve olmaya da devam edecektir." dedi.
"KİMSE SALGININ NE ZAMAN BİTECEĞİNİ ÖNGÖREMİYOR"
Ülkede şu ana kadar yaklaşık 6 bin kişinin ölümüne yol açan ancak son haftalarda düşüş sürecine girdiği gözlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Ruhani, virüsün ne zaman ortadan kalkacağının bilinmediğine dikkati çekti.
Salgına karşı getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırılacağına işaret eden Ruhani, "Kendimizi iş, bilim ve bilgi için hazırlamalı ve toplum için umut etmeliyiz çünkü dünyada kimse bu salgının ne zaman biteceğini öngöremiyor." ifadelerini kullandı.
Ruhani, şöyle devam etti:
"Tüm sağlık talimatlarına uymalıyız. Bu önlemler ile birlikte çalışma ve üretim bir esastır. Zorunlu haller dışında evde kalmaya devam etmenizi istiyoruz ancak zorunlu işler için evinizden çıkın ve en kısa sürede eve geri dönün."
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