12 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile telefonla görüşen Ruhani, kazada (düşürülen yolcu uçağı) hayatını kaybeden İsveç vatandaşları için başsağlığı diledi.
İran'ın nihai sonuca ulaşana kadar tahkikatı sürdüreceğini ve elde ettiği bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşacağını belirten Ruhani, "Bu tür sarsıcı olayların dünyada tekrarlanmaması için çaba göstermeliyiz." dedi.
Bölge sorunlarının siyasi ve müzakere yoluyla çözülebileceğini ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, " ABD'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır. Bu durum bölgedeki halkların da öfkesine yol açmıştır. Hepimiz el ele vererek bölgeye güvenliği geri getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yaptığı saldırının BM'nin 51. maddesine göre meşru savunma çerçevesinde olduğunu savunan Ruhani, "Bölgede meydana gelen son olaylardan ABD'liler sorumludur. Herkes açık bir üslupla ABD'nin bölgedeki cinayetlerini kınamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Löfven de kazanın nedenine ulaşmak için tahkikatın şeffaf şekilde sonuçlanmasını istedi ve İsveç'in incelemelere katılmaya hazır olduğunu bildirdi.
Löfven, "İsveç, diğer AB ülkeleriyle birlikte bölgede gerginliğin artmasına karşı durmuştur. İran ile iş birliğini bölgedeki istikrar ve güvenlik için memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.
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