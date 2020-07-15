AA

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Ruhani, nükleer anlaşmanın 5'inci yıl dönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu.

P4+1 ülkelerine "nükleer anlaşmada sadece İran'ın menfaatleri ya da bölge ülkeleriyle ilişkilerinin söz konusu olmadığını" hatırlatan Ruhani, "P4+1 ülkeleri dikkatle hareket etmez ve ABD'nin etkisinde kalırsa asıl zararı uluslararası hukuk ve kararlar alır. Bu durum herkese zarar verir." dedi.

Gelecek haftalarda nükleer anlaşmanın bir kazanımı olan İran'a yönelik silah ambargosunun kaldırılması gibi bir sınavları olduğunu dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD'deki mevcut hükümet hiçbir şeyin ölçüsü olamaz. Çünkü Amerikalılar, bugünlerde su, çevre, sağlık (alanlarındaki uluslararası kurumlardan) ve UNESCO'dan çekiliyor. ABD'nin tüm dostları ve halkının önemli bir bölümü, bu adımların hem ABD'nin hem de dostlarının zararına olduğunu kabul ediyor."

"KOVİD-19'DA İKİNCİ DALGA BİRİNCİ DALGADAN DAHA ŞİDDETLİ"

Ruhani, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının raporuna göre birçok eyalette aşamalı olarak pik seviyesini geçtiklerini aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

"14 Haziran'dan itibaren salgınının ikinci dalgasına şahit olduk. Bu sefer virüs merkezi bölgelerde değil, ülkenin güneyinde ve sınır bölgelerinde hakim oldu. Kovid-19'da ikinci dalga birinci dalgadan daha şiddetli. Ne yazık ki halkımız bu süreçte salgını aştığımızı düşündü."

Eyaletlerdeki valiliklerin salgına karşı gerekli önlemleri alma yetkisinin bulunduğunu yineleyen Ruhani, "Birinci dalgada halk çağrılara uydu ve yardımcı oldu. Bugün de yardıma ve iş birliğine ihtiyacımız var. Birincisinde iki ay şiddetli geçti, sonra düştü. Şimdi de bir aydır şiddetli geçiyor." diye konuştu.