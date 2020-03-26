Ruh Sağlığı Derneğinden uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmeti çağrısı

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde etik ilke ve değerlere uygun olmak koşuluyla uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine devam etmenin zorunlu olduğunu bildirdi.
Akgül, açıklamasında, vatandaşların korona sürecinde psikolojik bağışıklığı ile psikolojik hijyen, sermaye ve dayanıklılığının da önemli olduğunu belirtti.
Bu süreçte aşırı kaygılı birçok kimsenin evde çaresizce beklediğini, dışarısını güvenli görmedikleri için kendilerini evlerinde hapsolmuş hissettiklerini, psikolojik destek alması gereken birçok vatandaşın evinden çıkmaya çekindiğini anlatan Akgül, "Aşırı el yıkamaktan elleri şişmiş, kendisini odasına hapsetmiş gibi davranışlar sergileyen ve zihinden atamadığı düşünceler sebebiyle birçok bedensel sorun yaşayan vatandaşımız evden çıkmak istemediği için psikolojik destek hizmetlerinden mahrum kalmıştır. Değişen şartlar ve koşullara psikologlar da uyarak, hizmetlerini uzaktan online veya telefonla vermeye başladılar. Meslektaşlarımıza yaptığımız çağrılar neticesinde etik ilke ve değerlere uygun olmak koşuluyla uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine devam etmenin zorunluluğu hasıl olmuştur. Birçok meslektaşımız bu çağrıya olumlu yanıt vererek terapi seanslarını evden olacak şekilde online gerçekleştirmektedirler." ifadelerini kullandı.
Akgül, evde kalmanın önemli olduğu günlerde, alışık olunmayan rutinler ve salgın korkusundan dolayı birçok vatandaşın, fizyolojik olarak rahatsızlığı olmamasına rağmen psikolojik olarak etkilendiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Çarpıntı, nefes almakta güçlük, mide bulantısı, umutsuzluk, kaygı ve korku atakları, aşırı panik, takıntılı davranışlar, zihinden çıkmayan düşüncelerle felaket senaryoları, iletişimde geçimsizlik, belirsizliğe tahammülsüzlük, agresyon, yaşam sevincinde azalma, başkalarına düşmanlaşma, kendine yabancılaşma, uyku ve beslenme düzeninde sapma, hayatı anlamsız bulma, odaklanma zorluğu, hastalıkla ilgili düşüncelerle başa çıkabilme gücü, huzursuzluk hissi, vücutta olup bitenlerle ilgili aşırı teyakkuzda olma hali, hastalığa yakalanacağı ile ilgili endişe, gelecek ile ilgili kaygılar gibi düşünce ve davranışlarda anormal seyirler gözlemlenmektedir. Toplum ruh sağlığını güçlendirme amacıyla kurulan derneğimiz bu hedef doğrultusunda #EvdeKal #EvdeHayatVar #EvdeKimVar kampanyalarına katılarak ruh sağlığı uzmanlarının evlerinden daha nitelikli hizmet verebilmesi için online uzaktan psikoterapi eğitim portalı olan 'akademi.kimpsikoloji.com' portalını planlanandan daha erken yayına alıp 30 bin meslektaşımızın psikoterapi videolarını izleyerek kendilerini mesleki anlamda geliştirmesini sağlamıştır. @PsikoTerapiVideolari hesabından meslektaşlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."
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