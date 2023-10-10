Ruh halinizi yükseltecek detaylarla dolu eğlenceli fotoğraflar
Genelde bir fotoğraftan, daha sonra hatırlamak istediğimiz bir anı dondurmasını bekleriz. Ancak bazı kareler o kadar sürprizli olabilir ki detaya indikçe daha komik bir hale gelebilir ve yıllar sonra bile sizi fazlasıyla güldürebilir.
- 1
"Peki, bu planlandığı gibi gitmedi..."
- 2
"Ne bekleyeceğine dair hiçbir fikri yoktu."
- 3
"Kuzenim timsahla baş edebileceğini düşündü. Anında pişman oldu."
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- 4
"Kız arkadaşım ve arkadaşları grup fotoğrafı çekmeye çalıştılar, Alfie de fotoğrafta yer almak istedi."
- 5
"Büyükbabama en sevdiği çikolatalardan kocaman bir kutu aldım ve o da bana bu fotoğrafı e-postayla göndererek sonunda çikolataları bitirdiğini söyledi."
- 6
"Eski fotoğraflarımı karıştırırken kızlarımdan birinin bir şeyler planladığını gördüm."
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- 7
"Oğlum neden bebeğini yere atan bir kadının resminin olduğunu sordu."
- 8
"Bunu ördek dudağına benzediği için komik olduğunu düşünen 7 yaşındaki kızımın izniyle paylaşıyorum."
- 9
"Uzun bir araba yolculuğu sırasında kızımın elinde eşimin telefonu vardı. Barbie rüya evlerinin tamamını Amazon'dan sipariş etmiş."
Kaynak: Reddit
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