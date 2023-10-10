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        Haberler Yaşam Ruh halinizi yükseltecek detaylarla dolu eğlenceli fotoğraflar

        Ruh halinizi yükseltecek detaylarla dolu eğlenceli fotoğraflar

        Genelde bir fotoğraftan, daha sonra hatırlamak istediğimiz bir anı dondurmasını bekleriz. Ancak bazı kareler o kadar sürprizli olabilir ki detaya indikçe daha komik bir hale gelebilir ve yıllar sonra bile sizi fazlasıyla güldürebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:05
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        • 1

          "Peki, bu planlandığı gibi gitmedi..."

        • 2

          "Ne bekleyeceğine dair hiçbir fikri yoktu."

        • 3

          "Kuzenim timsahla baş edebileceğini düşündü. Anında pişman oldu."

        • 4

          "Kız arkadaşım ve arkadaşları grup fotoğrafı çekmeye çalıştılar, Alfie de fotoğrafta yer almak istedi."

        • 5

          "Büyükbabama en sevdiği çikolatalardan kocaman bir kutu aldım ve o da bana bu fotoğrafı e-postayla göndererek sonunda çikolataları bitirdiğini söyledi."

        • 6

          "Eski fotoğraflarımı karıştırırken kızlarımdan birinin bir şeyler planladığını gördüm."

        • 7

          "Oğlum neden bebeğini yere atan bir kadının resminin olduğunu sordu."

        • 8

          "Bunu ördek dudağına benzediği için komik olduğunu düşünen 7 yaşındaki kızımın izniyle paylaşıyorum."

        • 9

          "Uzun bir araba yolculuğu sırasında kızımın elinde eşimin telefonu vardı. Barbie rüya evlerinin tamamını Amazon'dan sipariş etmiş."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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