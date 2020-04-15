Dünyayı saran koronavirüs salgını futbol dünyasına da bulaşmıştı. İtalyan ekibi Juventus'ta da futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi virüse yakalanmıştı. Juventus'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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