Tor ile ödül kazandı

Rüçhan Çalışkur'un başrolünde yer aldığı 'Tor' ile 9'uncu Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Oyuncu' ödülün kazandı.

Senarist ve yönetmen Ragıp Türk'ün imzası taşıyan, Tolga Kaan Karasoy yapımcılığındaki film, 'Ayşe ile 'Tor' adlı olağanüstü ilişkisini farklı bir gözle izleyiciye aktarıyor.