Rubio sezonu kapattı

Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans ile oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Rubio'nun sol diz çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini duyurdu.

Kalan maçlarda görev yapamayacağı açıklanan Rubio, NBA'de bu sezon 13,1 sayı, 6,6 asist, 4,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.