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        Haberler Dünya "Rubio ile Musk tartıştı" | Dış Haberler

        ABD Basını Marco Rubio ile Elon Musk'ın tartıştığını iddia etti.

        New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Elon Musk'ın kabine toplantısı sırasında tartıştığını iddia etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Rubio ile Musk'ın arasında bir kavga olmadığını belirtirken haberleri sahte olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 21:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:53
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        "Rubio ile Musk tartıştı"
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        Kabine toplantısı hakkında bilgi sahibi kaynaklar, NYT gazetesine konuştu.

        Kaynaklara göre toplantıda Musk, "kimseyi kovmadınız" diyerek Bakan Rubio'yu personel sayısını azaltmamakla suçladı.

        Rubio ise Musk'ın dürüst davranmadığını belirterek, "alaycı bir tavırla" Dışişleri Bakanlığında "erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin" işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını ve Musk'ın yeniden "işten çıkarma şovu" yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediğini sordu.

        İkili arasındaki tartışma "rahatsız edici" şekilde uzadıktan sonra Trump, araya girerek "harika bir iş" çıkardığını söylediği Rubio'yu savundu.

        Trump, Rubio'nun uğraşması gereken çok şey olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

        TRUMP İDDİALARI YALANLADI

        Donald Trump çıkan iddialar sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rubio ile Musk arasında bir kavga olmadığını bildirirken, çıkan haberleri sahte olarak nitelendirdi.

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