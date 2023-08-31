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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Rubiales'in açlık grevindeki annesi hastanede - Futbol Haberleri

        Rubiales'in açlık grevindeki annesi hastanede

        İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, kadın takımının orta saha oyuncusu Jenni Hermoso'ya yönelik uygunsuz hareketinin yankıları sürüyor. Rubiales'in açlık grevindeki annesi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:42
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        Açlık grevindeki annesi hastanede
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        FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali, İspanya'yı sarsan bir skandalı beraberinde getirdi.

        İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya'nın şampiyonluğu, ülkenin Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in uygunsuz hareketinin gölgesinde kaldı.

        Rubiales, madalya töreninde, orta saha oyuncusu Jenni Hermoso'yu zorla öpmesi uluslararası çapta büyük tepkilere yol açtı.

        İstifa çağrılarına direnen 46 yaşındaki yönetici, FIFA tarafından 3 ay görevden uzaklaştırılırken soruşturma süreci de başladı.

        İspanyol savcılar, ön soruşturma başlatırken hükümetin, spor idare mahkemesine gereken belgeleri ulaştırdığı öğrenildi.

        Oğluna insanlık dışı davranıldığını belirterek açlık grevine başlayan Rubiales'in annesi ise hastaneye kaldırıldı.

        Rubiales, hareketini, masum basit bir öpücük olarak tanımlarken Hermoso, isteği dışındaki bu yersiz eylemin kendisini bir saldırının mağduru gibi hissetmesine neden olduğunu söyledi.

        İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, skandalın ardından, ülkenin erkek futbolcularının süreçte sessiz kalmasını eleştirerek cinsiyetçi davranışlarını normalleştirilmesine tepki gösterdi.

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