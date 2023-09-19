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        Haberler Magazin Rubato’nun solisti Özer Arkun evlendi - Magazin haberleri

        Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi

        Rubato'nun solisti Özer Arkun, müzik danışmanı Zeynep Arda ile dünya evine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:43
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        • 1

          Rubato grubunun solisti Özer Arkun, nikâh masasına oturdu. Arkun, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde müzik danışmanı Zeynep Arda ile hayatını birleştirdi.

        • 2

          Özer Arkun’un nikâh şahitliğini Rubato grubunun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar, gelin Zeynep Arda’nın ise nikâh şahitliğini Çetin Tanışman ve Volkan Altuğ yaptı.

        • 3

          Çiftin nikâh törenine ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra şarkıcı Tan Taşçı da katıldı.

        • 4

          Özer Arkun ve Zeynep Arda'nın balayı tercihi ise KKTC oldu.

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