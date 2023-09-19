Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi
Rubato'nun solisti Özer Arkun, müzik danışmanı Zeynep Arda ile dünya evine girdi
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Rubato grubunun solisti Özer Arkun, nikâh masasına oturdu. Arkun, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde müzik danışmanı Zeynep Arda ile hayatını birleştirdi.
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Özer Arkun’un nikâh şahitliğini Rubato grubunun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar, gelin Zeynep Arda’nın ise nikâh şahitliğini Çetin Tanışman ve Volkan Altuğ yaptı.
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Çiftin nikâh törenine ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra şarkıcı Tan Taşçı da katıldı.
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Özer Arkun ve Zeynep Arda'nın balayı tercihi ise KKTC oldu.