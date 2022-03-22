'Rubato'yu kar bile durduramadı

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Geniş repertuvarıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşatan Rubato’nun seslendirdiği şarkılara konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Rubato, ‘Aman Aman’, ‘Tutuklu’ gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses gibi müziğin ustaların eserlerin seslendirerek efkâr dozunu daha da arttırdı.

Konser bitiminde Rubato’nun solisti Özer Arkun, sahne aldıkları otelin bahçesinde kar yağışının keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi.